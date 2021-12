"Isto é a noite das facas longas". Críticos atacam listas de Rio

Por Filipe Santa-Bárbara 07 Dezembro, 2021 • 23:59 Partilhar este artigo Facebook

"Purga". É desta forma que vozes críticas da direção de Rui Rio olham para as listas de candidatos à Assembleia da República e que vão a votação no Conselho Nacional do PSD. A lista é extensa, mas desde logo saltam à vista que os nomes mais críticos da atual bancada social-democrata não estão presentes.

Desde logo, os presidentes das distritais de Faro, Viseu e Coimbra que estiveram com Rangel, agora não fazem parte. A juntar-se a Cristóvão Norte, Pedro Alves e Paulo Leitão, nomes como Emídio Guerreiro, Duarte Marques ou Pedro Rodrigues ficaram de fora das opções da direção do PSD.

Outros nomes como o de Alberto Machado (presidente da distrital do Porto) ou Cancela Moura até vão nas listas, mas nos últimos lugares. Ou seja, não vão ser certamente eleitos. Também fora ficam Marques Guedes, Ana Miguel dos Santos, Carlos Peixoto ou José Cesário.

Ao que a TSF apurou, o ex-deputado Bruno Vitorino foi das vozes mais críticas deste Conselho Nacional e sintetiza numa frase o sentimento que corre entre os críticos: "Isto não é um Conselho Nacional, é a noite das facas longas".

Já Paulo Rangel que à chegada a esta reunião disse aos jornalistas que não estava confiante que as listas espelhassem a unidade que ele pretendia, tendo por base as escolhas de cabeças de lista, disse aos conselheiros que "não há aqui nenhum esforço para fazer a unidade".

"Eu abri a porta para criar um clima de equilíbrio e unidade, o doutor Rui Rio não fez esforço algum, antes pelo contrário", disse Paulo Rangel, de acordo com relatos feitos à TSF. "O doutor Rui Rio faz um esforço para fora, de compromisso nacional com o PS, mas depois para dentro faz o contrário", ataca o eurodeputado.

Já Cristóvão Norte, um dos excluídos destas listas, já tinha manifestado o seu desagrado à entrada, falando em punição da parte da direção e, perante os conselheiros, repetiu a dose.

"As listas são um elogio a subserviência e uma homenagem à mediocridade, espero que não façam governo assim", disse Cristóvão Norte considerando ainda que "quem ganhou passou à condição de tirano, quem perdeu foi relegado a condição de escravo".

Críticas que Rui Rio leva na bagagem deste Conselho Nacional, ele que admitiu antes da reunião que fossem possíveis críticas de "saneamento". "Pontualmente, como é lógico, aquele que conta estar e não está vai dizer que foi saneado", dizia Rui Rio antes de serem conhecidas as listas.

(em atualização)