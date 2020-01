"Isto hoje foi complicadíssimo. Irá exigir uma reflexão"

Joacine Katar Moreira, deputada do Livre © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Por Cátia Carmo 18 Janeiro, 2020 • 18:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No final do IX Congresso do Livre, onde se discutiu a questão da retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira, a deputada falou aos jornalistas. Admitiu que o congresso, em que até se exaltou, foi complicado, mas encara a decisão final como um voto de confiança.

"Isto hoje obviamente que foi complicadíssimo. Irá exigir uma reflexão, mas o facto é este: a maioria dos membros do partido votaram para que houvesse um adiamento e a hipótese de eu ser verdadeiramente escutada, algo que não tinha acontecido", explicou Joacine Katar Moreira.

Com uma diferença de apenas dois votos (50 contra 52), os membros do Livre decidiram adiar a decisão e deixá-la para os novos órgãos, nomeadamente a nova Assembleia, que inicia mandato após o congresso. Agora, a parlamentar compromete-se com uma análise à "maneira de superar este violento escrutínio", não "unicamente dos órgãos de comunicação social, mas igualmente de alguns elementos do Livre".

"Na minha ótica, isto é mais um voto de confiança", assinalou.