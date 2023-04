IVA zero aprovado em votação final. Entra em vigor a 18 de abril

© Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 06 Abril, 2023 • 13:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Menos de 15 dias depois da apresentação da medida pelo primeiro-ministro, o IVA zero foi aprovado no Parlamento, em votação final global. O IVA zero vai entrar em vigor a 18 de abril até 31 de outubro, e será avaliado daqui a três meses pela comissão criada pelo Governo.

A proposta foi aprovada com os votos a favor da maioria absoluta do PS, Iniciativa Liberal e Chega. O PSD optou pela abstenção, tal como os restantes partidos.

Ao primeiro lote de 44 produtos apresentados pelo Governo, a maioria absoluta socialista aprovou ainda propostas do Bloco de Esquerda e do PAN para que constem na lista bebidas vegetais.

No Parlamento, o Governo já tinha defendido que a proposta "não chega tarde", mas sim "no momento certo", apesar das críticas da oposição.

"Esta proposta não veio tardiamente, como alguns criticam. Este não é o momento zero, é mesmo a proposta do IVA zero, que acrescenta a todas as medidas que temos vindo a tomar e que não pode ser vista isoladamente", disse António Mendonça Mendes, na altura, em debate.