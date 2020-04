Já foram realizados mais de 317 mil testes à Covid-19

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita © António Pedro Santos/Lusa

O ministro da Administração Interna revelou que, durante o terceiro período do estado de emergência, foram realizadas 58 detenções, entre as quais 23 por violação de confinamento obrigatório.

Em conferência de imprensa, Eduardo Cabrita, que esteve reunido com as forças de segurança, explicou ainda que "a maioria da população está a cumprir as regras de isolamento".

O governante anunciou ainda que vão realizados testes de despiste da Covid-19 a requerentes de asilo "que estejam a aguardar decisão administrativa ou judicial em alojamentos coletivos, sobretudo na área de Lisboa".

No total, segundo o ministro, já foram realizados, desde o início da pandemia, mais de 300 mil testes à Covid-19 em Portugal. Eduardo Cabrita disse ainda que, até ao momento, "mais de 50% de trabalhadores dos lares", reforçando que os testes serão concluídos "até ao final da primeira semana de maio."

Já sobre o material de proteção, o ministro revelou que "na próxima semana" chegarão a Lisboa mais quatro aviões carregados de máscaras e ventiladores.