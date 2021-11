Jerónimo apela ao reforço do PCP para "travar a batalha que aí vem"

© Paulo Cunha/Lusa

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, apelou este domingo, num almoço comício, na Marinha Grande, ao reforço do partido para "travar a batalha que aí vem", nomeadamente as eleições legislativas.

"Esta confraternização tem um significado maior, bem precisamos reforçar este partido, e o partido reforça-se, reforçando os vossos ideais, as vossas aspirações, a vossa luta por uma vida melhor", começou por dizer Jerónimo de Sousa no início da sua intervenção.

O apelo ao reforço, que não constava no seu discurso inicial, voltou a ser feito na sua despedida: "No momento em que se avizinham novas eleições, por isso e para mais além disso, comemoremos estes 100 anos de vida do partido dando a nossa contribuição. E cada um de vós pouco, muito, o necessário, não abdique de reforçar este partido. Hoje foi a participação neste almoço, numa bela sala. Estão aqui e é convosco que contamos para travar esta batalha de reforço do país", frisou o secretário-geral do PCP.

Jerónimo de Sousa insistiu que o país "só não teve Orçamento porque o PS não quis", acrescentando: "Não quis afrontar os interesses do capital."