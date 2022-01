Jerónimo assume risco na cirurgia, mas espera regressar à estrada na próxima semana

O secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa © Hugo Delgado/Lusa

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, assumiu esta terça-feira que há sempre um risco quando se tem de ser submetido a uma cirurgia de urgência, mas prometeu regressar "à estrada" daqui a uma semana.

"Tem um risco relativo, mas tem sempre um risco. Era impossível aguentar até ao fim da campanha e creio que, enfim, a vida tem destas coisas", declarou Jerónimo de Sousa, admitindo, "com a arte e sorte, daqui a uma semana já estar outra vez na estrada".

Jerónimo de Sousa agradeceu aos camaradas e aos jornalistas e amigos do PCP toda a solidariedade.

"Foi importante para mim as demonstrações de muitos homens e mulheres, homens e mulheres importantes, as manifestações de apreço de jornalistas e até de comentadores num quadro de manifestação de simpatia, de apreço e de solidariedade. É das coisas melhores para quem anda na vida política, porque é um valor que não determina nem vai esmorecer o combate político", disse.

O secretário-geral do PCP vai ser submetido a uma operação urgente na quarta-feira e vai falhar a campanha das eleições legislativas enquanto estiver a recuperar, sendo substituído por João Ferreira e João Oliveira. O PCP prevê que "retome no final da próxima semana a sua intervenção política, nomeadamente na campanha eleitoral em curso para a Assembleia da República".

De acordo com um comunicado divulgado pelo partido, o dirigente comunista vai ser submetido "uma intervenção cirúrgica urgente da estenose carotídea (à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições".

Pouco depois, em declarações aos jornalistas no exterior do Museu da Marinha, em Lisboa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a desejar felicidades ao secretário-geral do PCP.

"Só queria dizer que falei com ele [Jerónimo de Sousa] hoje telefonicamente e desejei-lhe felicidades. Sei bem o que são intervenções feitas em termos de minorar situações cardiovasculares. Mas, no caso do secretário-geral do PCP, naturalmente com uma acuidade e uma complexidade porventura um bocadinho maiores. Desejo todas as felicidades e que recupere rapidamente a sua saúde. É aquilo que todos desejamos", disse o Presidente da República.