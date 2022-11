Jerónimo de Sousa deixa liderança do PCP. Paulo Raimundo é o substituto

© José Sena Goulão/Lusa

Jerónimo de Sousa vai deixar a liderança do PCP, sendo substituído por Paulo Raimundo, que vai assumir o cargo de secretário-geral do partido. O comité central vai reunir-se a 12 de novembro para propor o nome do novo líder comunista.

Em comunicado, o partido explica que "no prosseguimento de uma avaliação própria, refletindo sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que assume, colocou a questão da sua substituição nas funções que desempenha, mantendo-se como membro do Comité Central do PCP".

Ao fim de 18 anos como líder comunista, o partido destaca "a grande dedicação e empenho com que assumiu estas elevadas responsabilidades, por um longo período, exemplo de compromisso com o ideal e projeto do PCP", sempre ao lado "dos trabalhadores, do povo e do país".

De acordo com o partido, "Paulo Raimundo é de uma geração mais jovem, com um percurso de vida marcado por uma experiência diversificada, com capacidade, inserção no coletivo, preparado para uma responsabilidade que associa a dimensão pública à ligação, contacto e identificação com os trabalhadores e as massas populares e com o partido, as suas organizações e militantes".

O PCP vai realizar a quarta conferência nacional no próximo fim de semana e, a 12 de novembro, o comité central vai reunir-se para propor Paulo Raimundo como secretário-geral.

Quem é Paulo Raimundo?

Com 46 anos, Paulo Raimundo, trabalhou em carpintaria, foi padeiro e animador cultural na Associação Cristã da Mocidade na Bela Vista. São realidades, destaca o PCP, que lhe permitiram "sentir as contradições do dia-a-dia, a realidade do trabalho mal pago, da exploração e da precariedade".

Paulo Raimundo nasceu em Cascais, cresceu em Setúbal, e aderiu à Juventude Comunista Portuguesa em 1991. É membro do PCP desde 1994 e dois anos depois foi eleito pela primeira vez para o Comité Central.

Pertenceu à comissão política de Carlos Carvalhas e, em 2004, entrou para os quadros do partido. Nesta altura, além de fazer parte do comité central, Paulo Raimundo é também membro da comissão política liderada por Jerónimo de Sousa.