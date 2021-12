Jerónimo lidera CDU em Lisboa. João Ferreira em décimo, Bernardino Soares fora da lista

© Manuel de Almeida/EPA

Por Francisco Nascimento 03 Dezembro, 2021 • 13:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jerónimo de Sousa volta a ser cabeça de lista pela CDU em Lisboa, nas eleições de 30 de janeiro, mas ainda não será desta que João Ferreira se vai sentar no Parlamento. O antigo eurodeputado e vereador na capital surge em lugar não elegível.

João Ferreira é visto como um dos possíveis sucessores de Jerónimo de Sousa, mas aparece em décimo lugar na lista divulgada pelo partido, bem abaixo dos quatro nomes que o PCP elegeu em Lisboa nas legislativas de 2019.

Também Bernardino Soares, antigo presidente da Câmara de Loures, ainda não vai regressar ao Parlamento, uma vez que é o mandatário no círculo eleitoral de Lisboa. Depois da derrota nas eleições autárquicas, perdendo a autarquia para o PS, o antigo deputado assumiu a pasta da saúde nos comunistas.

Na lista da CDU a Lisboa não existem mudanças, comparando com as últimas eleições: em segundo lugar aparece a deputada Alma Rivera, e logo de seguida Duarte Alves. O quarto lugar da lista é do PEV, e da atual deputada Mariana Silva.

O antigo deputado Miguel Tiago volta a surgir na lista, mas em sexto lugar, com poucas hipóteses de voltar a conseguir um lugar no hemiciclo.

Em quinto lugar, a CDU candidata Cristina Cruzeiro, investigadora de pós-doutoramento, em sétimo está João Geraldes, técnico superior da administração local e membro da Associação Intervenção Democrática (ID), seguindo-se Cristina Torres, dirigente sindical e assistente administrativa na Câmara Municipal de Loures, e José Manuel Oliveira, sindicalista e eletricista na CP.

Em 2019, a CDU, coligação que junta o PCP e o PEV, elegeu 12 deputados a nível nacional, e quatro em Lisboa.