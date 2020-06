O secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

Jerónimo de Sousa defende que os apoios do Governo dados às pequenas e médias empresas (PME) são "claramente insuficientes" e desafia o Executivo a corrigir a situação de milhares de empresários que não receberam qualquer ajuda,

Numa mensagem de vídeo divulgada esta segunda-feira, o secretário-geral do PCP afirma que o regime de lay-off simplificado foi feito para "servir sobretudo as grandes empresas", pelo que apela a uma resposta imediata que sirva as PME.

O líder do Partido Comunista exige medidas que permitam dar resposta "a uma parte significativa do tecido empresarial", que, Jerónimo de Sousa não tem dúvidas, será "fundamental para a retoma económica do país".

