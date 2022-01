Jerónimo de Sousa regressa à campanha ao 11.º dia

Jerónimo de Sousa © LUSA

Ao 11º dia da campanha eleitoral, o secretário-geral do PCP regressa às ações da CDU, o PS e BE têm à noite comícios em Almada, enquanto o PSD, CDS-PP e PAN estarão pela região da Centro.

Depois da intervenção cirúrgica a que foi submetido no dia 13 de janeiro, Jerónimo de Sousa retoma nesta quarta-feira a sua participação na campanha eleitoral da CDU, que de manhã tem contactos com a população na Moita e ao fim da tarde um comício em Évora.

No PS, o secretário-geral, António Costa, inicia o dia em Fafe para contactos com a população, passando depois durante a tarde pelo Porto para uma arruada em Santa Catarina e à noite terá um comício no Pavilhão da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, em Almada.

O presidente do PSD, Rui Rio, escolheu o 11.º dia de campanha eleitoral para as legislativas para estar em Leiria, onde à tarde tem uma reunião com a Comunidade Intermunicipal de Leiria e Coimbra e contactos com a população e comércio local.

As habituais conversas de fim de tarde de Rui Rio desta quarta-feira vão falar sobre o regime e contará com o social-democrata Paulo Mota Pinto.

Pelo Alentejo vai estar André Ventura, do Chega, que à noite vai ter um jantar-comício em Beja, mas horas antes ainda vai passar por Vila Real de Santo António para uma arruada.

A caravana do CDS-PP vai estar pela manhã na feira dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, e à tarde Francisco Rodrigues dos Santos terá contactos com a população em Aveiro, terminando o dia com um jantar-comício em Albergaria-a-Velha.

O Bloco de Esquerda tem esta noite, em Almada, um comício de encerramento da campanha no distrito de Setúbal, que conta com as presenças da coordenador do BE, Catarina Martins, Fernando Rosas, fundador do partido e mandatário político da lista, Joana Mortágua, cabeça de lista por este distrito.

A líder do PAN, Inês Sousa Real, começa o dia na Golegã a visitar o projeto Agrofloresta Paladin, para abordar o tema da transição para uma agricultura biológica, passando depois por Leiria para distribuir flyers e contactar com a população e em Aveiro tem uma reunião com associações de proteção animal. O dia termina com um debate online sobre proteção e bem-estar animal em Portugal.

Mais a Norte vai estar João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, que de manhã visita o Hospital de Braga, almoça no mercado de Vila Nova de Famalicão, faz uma viagem de comboio entre Barcelos e Guimarães e de regresso a Braga visita o centro social e paroquial de Gualtar e noite tem uma'speed network', na universidade.

O dirigente do Livre e cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, Rui Tavares, faz esta tarde uma ação de campanha no comboio da linha de Cascais.

