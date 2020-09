Jerónimo de Sousa vai estar no Avante!, mas não vai subir ao palco para discursar

A Festa do Avante! começa na sexta-feira © José Sena Goulão/Lusa

A pandemia de Covid-19 obrigou a Festa do Avante! a grandes mudanças e uma delas será no formato do discurso inaugural de Jerónimo de Sousa. O secretário-geral do PCP vai estar na Quinta da Atalaia sexta-feira, sábado e domingo, mas vai dirigir-se a quem está no recinto sem a presença em palco.

A mensagem do líder comunista será transmitida, às 19h00 de sexta-feira, pelo sistema de colunas de som que se encontram por todo o recinto e pelas redes sociais, o que evita o habitual ajuntamento de pessoas.

O PCP esclareceu que Jerónimo de Sousa vai marcar presença no local do evento, como tem sido habitual nos últimos anos, "quer dando expressão ao programa político, no qual se destaca o comício de domingo, quer em momentos de usufruto pessoal".

A Festa do Avante! realiza-se nos próximos dias 4, 5 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, e tem sido alvo de muita polémica devido à pandemia de Covid-19. Apesar de o PCP ter sugerido a presença de um terço das 100 mil pessoas que podem marcar presença anualmente, a Direção-Geral da Saúde desceu o número para 16.500 pessoas em simultâneo no recinto.

O PCP não confirmou, até ao momento, o número de bilhetes vendidos.