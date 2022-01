Jerónimo de Sousa operado esta quarta-feira de urgência. Estará ausente da campanha por 10 dias

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa © Pedro Sarmento Costa/Lusa

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, vai ser operado de urgência na quarta-feira a uma estenose na carótida e será substituído por João Ferreira e João Oliveira nas ações de campanha durante dez dias.

"No seguimento de exames médicos e de uma avaliação clínica multidisciplinar foi apurada a necessidade de Jerónimo de Sousa ser submetido a uma intervenção cirúrgica urgente da estenose carotídea (à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições. Está assim programado o internamento para amanhã, dia 12 de janeiro, e prevê-se que o secretário-geral retome no final da próxima semana a sua intervenção política, nomeadamente na campanha eleitoral em curso para a Assembleia da República", pode ler-se no comunicado do PCP.

Esta terça-feira Jerónimo de Sousa mantém a agenda, mas na quarta-feira já será substituído por João Oliveira no debate com Rui Rio, sabe a TSF.

