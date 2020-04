Jerónimo realça atualidade do socialismo nos 150 anos de Lenine

© Tiago Petinga/Lusa

Jerónimo de Sousa defende que "o socialismo permanece" e garante que "nas condições de Portugal" o PCP continua a apontar "uma democracia avançada, parte integrante da luta pelo socialismo".

Numa mensagem vídeo para assinalar os 150 anos do nascimento de Lenine dirigida aos militantes, o secretário-geral comunista lembra que o partido deve ao revolucionário russo o que apelida de "determinante influência das suas ideias" que permanecem atuais e renova o compromisso.

"É com profunda convicção de que o socialismo permanece como uma possibilidade real alternativa ao capitalismo que celebramos neste dia a vida e obra de Lenine e continuamos a nossa luta", afirma Jerónimo de Sousa, sublinhando que o partido "mais uma vez reafirma o compromisso do PCP com o projeto comunista, cumprindo as suas responsabilidades de grande força da liberdade, da democracia, do progresso social e do socialismo".

Afirmando que "não há modelos de revoluções, nem modelos de socialismo, como sempre o PCP defendeu e Lenine sublinhou", Jerónimo de Sousa disse ainda que os comunistas portugueses devem muito ao político russo, assim como os comunistas em to o mundo.

"Hoje, milhar e meio de grandes empresas multinacionais controlam mais de 60% da economia mundial e 26 multimilionários detêm uma riqueza igual à metade mais pobre da população mundial", sustentou o líder comunista, considerando que o "caráter desumano do imperialismo" se traduz no "surto epidémico" vivido no mundo "mantendo e intensificando bloqueios e reforçando sanções ilegais contra povos e países".

Para assinalar os 150 anos do nascimento de Lenine, o partido tinha previstas várias iniciativas que não se realizam por causa da "situação que se vive" em Portugal, gerada pela pandemia da Covid 19.

Insistindo que o "capitalismo não tem soluções para os problemas do mundo contemporâneo", Jerónimo de Sousa deixa, concluindo, a convicção: "sim, fomos, somos e seremos comunistas, seguindo na esteira de Lenine."