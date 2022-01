Jerónimo vota em Santa Iria de Azóia e pede menor abstenção. "Os níveis têm sido altos, excessivos"

Jerónimo de Sousa já votou © LUSA

Jerónimo de Sousa acredita que neste domingo todos estão "em condições de participar neste ato tão importante para a vida dos portugueses", que tem "um significado maior já que é realizado em pandemia". O líder do PCP garantiu que é seguro e que "estão criadas todas as condições" para votar, após exercer o direito ao voto em Santa Iria de Azóia.

Confrontado sobre se faria uma campanha diferente em relação à que os dois Joões do Partido Comunista Português (João Ferreira e João Oliveira) fizeram, Jerónimo de Sousa assume que não tomou "grandes notas" dadas as pressões do isolamento. O líder do PCP não tem "nenhuma saudade" do internamento, apesar do "trato magnífico" que lhe foi dado. Jerónimo aproveitou o embalo para agradecer pelas muitas mensagens que foi recebendo no processo de internamento para a cirurgia a que foi sujeito. "Foi um fenómeno que me confortou."

Agora, com o episódio "ultrapassado", a vida "não para", e Jerónimo de Sousa fala de "um mundo de tarefas que se vão colocar".

"Cá estou pronto para o que o partido entender", garante.

Num apelo para a diminuição do abstencionismo, Jerónimo de Sousa afiança que "votar é um ato seguro", e lamenta: "Os níveis têm sido altos, excessivos nestas últimas legislativas."

"Aproveitemos este bom tempo para preencher este ato democrático", exorta. O líder comunista aproveitará o resto do dia para almoçar com a família e dirigir-se à sede do partido. Para concluir, deixa um apelo final para que se mantenham todas as regras na ida às urnas, durante a qual a "tranquilidade deve ser o sentimento prevalecente".

"Não há nenhuma situação dramática. Votem, não se esqueçam."

Sobre o possível desfecho desta noite, Jerónimo não traça cenários antecipados.

