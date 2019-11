Joacine e Daniel Oliveira trocam acusações no Twitter

© Lusa

Recém-chegada ao Parlamento, a deputada Joacine Katar-Moreira, não deixa passar nenhuma crítica e tem estado ativa nas redes sociais, sobretudo no Twitter. Foi nessa rede social que, sem rodeios, criticou um artigo de opinião de Daniel Oliveira.

No texto publicado no Expresso , o comentador defende que a deputada do Livre tem escolhido uma forma de fazer política "demasiado pessoal". Ora, Joacine não gostou e respondeu.

"Daniel, a sua postura, embora mais polida e mascarada de bom senso, não tem sido muito diferente da de muitos associados à direita e sua extrema na procura de descredibilização constante do LIVRE e da minha escolha como cabeça de lista. Deixei de ler o que escreve sobre o LIVRE", respondeu a deputada, também através do Twitter.

A discussão continuou. "Talvez desfocar-se um bocadinho de si mesma ajude a ganhar perspetiva, mesmo quando discorda das críticas", ripostou o comentador do Expresso e da TSF.