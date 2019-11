Joacine Katar Moreira exige "respeito" por parte dos jornalistas

Joacine Katar Moreira intervém no debate quinzenal © Mário Cruz/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 27 Novembro, 2019 • 18:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É tudo uma questão de respeito. Pelo menos, no entender da deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, que foi confrontada à saída do debate quinzenal com uma das polémicas da semana: o facto de o assessor ter pedido escolta à GNR para impedir os jornalistas de fazerem questões.

Sem escolta (e sem assessor), Joacine Katar Moreira ao sair do hemiciclo respondeu à comunicação social que acha que é "necessário respeitarmo-nos uns aos outros".

"Se vos foi avisado antecipadamente que não iria dar entrevista absolutamente nenhuma, o que se espera é que haja respeito", disse a deputada do Livre recusando-se a fazer mais comentários sobre o assunto.

Depois de ontem ter sido escoltada por um graduado da GNR quando foi interpelada por um repórter da SIC, o caso tem vindo a subir na escala mediática com a secretaria-geral da Assembleia da República a esclarecer que os oficiais da GNR de São Bento só podem acompanhar os deputados quando estiver em causa a sua segurança.