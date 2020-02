Joacine Katar Moreira já é deputada não inscrita

Na sexta-feira, a 44ª Assembleia do Livre retirou a confiança política a Joacine Katar Moreira © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

A deputada Joacine Katar Moreira passou esta segunda-feira a exercer o mandato como deputada não inscrita, deixando de representar o Livre, partido pelo qual foi eleita e que lhe retirou a confiança política na sexta-feira.

Joacine Katar Moreira esteve reunida com o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, durante dez minutos, antes da sessão plenária, e comunicou a decisão de passar ao estatuto de deputada não inscrita. Antes, uma delegação do partido Livre esteve também reunida com Ferro Rodrigues.

Segundo o artigo 11º do regimento da Assembleia da República "os deputados que não integrem qualquer grupo parlamentar, e que não sejam únicos representantes de partido político, comunicam o facto ao Presidente da Assembleia da República e exercem o seu mandato como Deputados não inscritos".

Joacine Katar Moreira esteve reunida com o presidente do Parlamento dez minutos, numa reunião breve e não prestou quaisquer declarações à saída.

Na sexta-feira, a 44ª Assembleia do Livre retirou a confiança política a Joacine Katar Moreira, deputada única pelo partido no parlamento, depois de uma reunião que durou mais de sete horas, disse à Lusa fonte oficial do partido.

Antes do início do debate em plenário, onde se discute o Orçamento do Estado para 2020 na especialidade, Eduardo Ferro Rodrigues comunicou aos deputados que esteve reunido com a direção do Livre e depois com Joacine Katar Moreira e que a deputada o informou da decisão tomada.