Joacine Katar Moreira "não vai inviabilizar" o Orçamento do Estado para 2021

23 Outubro, 2020

Numa altura em que o Governo procura consensos para a aprovação do Orçamento do Estado para 2021, a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira "não vai inviabilizar" o documento, disse fonte próxima do processo à TSF.

A mesma fonte não quis, no entanto revelar, qual o sentido de voto da deputada. Nesta sexta-feira, o PCP, parceiro parlamentar do Governo, anunciou que se vai abster na votação do Orçamento do Estado na generalidade.

Em conferência de imprensa, o deputado João Oliveira, no entanto, criticou o Governo face à ausência de respostas para o problema social e económico do país e também a falta de investimento na Saúde.

O PSD, como foi anunciado na quarta-feira, irá votar contra o documento, tal como o CDS. Já o Bloco de Esquerda anuncia a sua posição no próximo domingo. Os bloquistas já ameaçaram, nas últimas semanas, que como está, não poderão viabilizar o documento.