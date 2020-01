Joacine não queria que imagem de comissão fosse publicada no site do Parlamento

© DR

Uma fotografia, vários e-mails e uma deputada que não queria vê-la publicada. São estes os ingredientes principais de um episódio que marcou as últimas horas (e caixas de entrada) dos serviços do Parlamento e dos membros da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

Em causa está a fotografia oficial da comissão, que mostra todos os deputados que a compõem e entre os quais está Joacine Katar Moreira. A deputada única eleita pelo Livre enviou um e-mail, conta o jornal Público , à equipa de apoio da CAEOT no qual acusa a receção da fotografia de grupo, mas deixa um alerta: "Queiram, por favor, anotar que não autorizo a publicação desta imagem."

A fotografia em questão tinha sido tirada "como é habitual, no arranque dos trabalhos do Parlamento", contou ao Expresso o deputado do PSD João Moura.

"Na altura, fomos todos juntos tirar a fotografia, num ambiente de grande cordialidade e ninguém levantou qualquer problema", disse. "Não faz qualquer sentido recusar a publicação de uma foto oficial", acrescentou o deputado social-democrata.

No e-mail de resposta a Joacine Katar Moreira, o deputado acrescentava até que já tinha partilhado a foto "nas redes sociais, consciente de que, ao desempenhar um cargo público, é meu dever dar a conhecer a minha atividade."

A resposta não demoveu a deputada do Livre, que através de um novo e-mail reforçou que não autorizava a divulgação da fotografia. Nesta mensagem, a deputada diz ainda considerar que está no "direito" de recusar a publicação porque a sua imagem consta da captura fotográfica.

"Sabia-se que seria uma fotografia para divulgação, mas não se sabia que fotografia seria a divulgada", acrescentava no e-mail.

Os serviços de apoio do Parlamento encerraram, no entanto, o assunto com um artigo do código civil que dispensa qualquer autorização prévia para a divulgação de imagens de pessoas "quando assim justifiquem a sua notoriedade, o cargo que desempenhe (...) ou quando a reprodução da imagem vier enquadrada na de lugares públicos ou na de factos de interesse público ou que hajam decorrido publicamente".

A última linha do e-mail, enviado ao final da manhã desta terça-feira, é conclusiva: "Como tal, não poderemos deixar de colocar a foto de grupo no site do Parlamento". A fotografia foi - e continua - publicada.