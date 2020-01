Joacine não responde a Rui Tavares: "Está ocupada com o Orçamento"

© Miguel A. Lopes/Lusa

"A deputada, neste momento, está ocupada com os trabalhos sobre o Orçamento do Estado e não se pronunciará." É com esta breve frase que a assessoria de Joacine Katar Moreira respondeu ao pedido da TSF para um comentário à entrevista de Rui Tavares.

De partida para os Estados Unidos, onde vai lecionar no próximo semestre, o homem que se confunde com a fundação do Livre foi entrevistado pela TSF e pelo Diário de Notícias e passou os olhos pelo congresso do último fim de semana para vincar que sentiu "a vergonha alheia dos outros", ao ouvir os gritos de Joacine Katar Moreira a acusar a direção do Livre de "mentiras".

"Senti que as pessoas que estavam a ver aquilo estavam incomodadas e incomodadas connosco, com o Livre, comigo também. Naquele congresso, naquele momento em que aquilo se estava a passar, e ainda sem ter noção de como é que ia passar nas câmaras, saber que as pessoas que estivessem a ver aquilo iam ter vergonha alheia pelo Livre, pelo partido e ter consciência disso... é duro quando se fez um partido", disse.

Na entrevista, Rui Tavares considerou ainda que Joacine Katar Moreira "não quis" ser uma "brilhante deputada e acusou-a de "romper" com o partido: "um corte inesperado e injustificado, na nossa apreciação, de relações com os órgãos internos do partido faz com que se trabalhe pior. Prejudica a própria Joacine, e isso foi-lhe dito muitas vezes".

Perante estas palavras, fica para já o silêncio de Joacine, escudado na fase de apreciação na especialidade do Orçamento de Estado para 2020, onde a deputada tem participado nas reuniões com os vários ministros, onde os deputados representantes de partido único têm a possibilidade de colocar questões durante 2 minutos.