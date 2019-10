Joacine no Parlamento. "A minha eleição é um sinal de amadurecimento democrático"

"Queremos garantir a redução das assimetrias sociais: igualdade, igualdade" © Pedro Rocha/Global Imagens

No primeiro dia como deputada na Assembleia da República, Joacine Katar Moreira garante que ter sido eleita é, "além de um enorme desafio, uma alegria enorme".

"Não sou eu, o meu partido ou os 58 mil eleitores que me elegeram que devemos celebrar. A minha eleição é uma conquista da sociedade portuguesa e um sinal de amadurecimento democrático", salienta a deputada nascida na Guiné- Bissau há 37 anos e que foi a primeira mulher negra a liderar a lista de um partido candidata às eleições Legislativas.

Sem negar "o nervosismo" pela estreia como deputada no Parlamento, Joacine Katar Moreira confessa que acordou uma hora e meia antes da hora habitual e, antes de chegar a São Bento, foi, como costuma, levar a filha de três anos ao infantário na zona dos Anjos, de onde apanhou o metro para a estação da Baixa Chiado, seguindo a pé para a Assembleia da República.

Sorridente, de vestido encarnado e casaco preto, com as longas tranças impecavelmente apanhadas, a deputada falou à TSF sobre "as bandeiras que quer erguer" no Parlamento onde é a única deputada em representação do partido. "Queremos garantir a redução das assimetrias sociais: igualdade, igualdade, igualdade. Isso significa garantir o aumento do salário mínimo para os 900 euros até ao fim da legislatura", afirma, acrescentando ser "fundamental" um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde e uma aposta no investimento em habitação pública.

Alterar a lei da nacionalidade, "atribuindo a qualquer indivíduo que nasça em Portugal automaticamente a cidadania" é outra das metas a atingir pela deputada do Livre, que defende ainda "um orçamento específico para o combate às alterações climáticas".