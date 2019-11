João Almeida é candidato à liderança do CDS

© Paulo Novais/Lusa

João Pinho de Almeida anunciou este sábado que é candidato à liderança do CDS. O centrista fez o anúncio através de um vídeo que publicou na sua página de Facebook e definiu este dia como um dos mais importantes do seu percurso.

O deputado e antigo porta-voz candidata-se com um apelo à união do partido e defende que o resultado das legislativas de 6 de outubro, em que o CDS passou de 18 para cinco deputados, "não é irreversível" e que "é possível" recuperar, lê-se na mensagem publicada sua página do Facebook.



João Almeida é o terceiro a entrar na corrida à sucessão de Assunção Cristas, depois de Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), e de Carlos Meira, ex-líder da concelhia de Viana do Castelo.



Há mais dois potenciais candidatos, Filipe Lobo d'Ávila, do "Juntos pelo Futuro", e Francisco Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular (JP), que anunciaram a apresentação de moções de estratégia e também admitem concorrer.

O candidato tem 43 anos, é jurista e no currículo político-partidário tem os cargos de presidente da Juventude Popular e secretário-geral e porta-voz do CDS. No Governo PSD/CDS (2011-2015) foi secretário de Estado da Administração Interna. É deputado pelo CDS desde as legislativas de 2002.

Sobre os resultados eleitorais do partido nas legislativas, João Almeida disse que se tratou de "uma derrota estrondosa do CDS e em democracia estes resultados não acontecem por acaso", defendendo que "é preciso não voltar a cometer os mesmos erros e encontrar o que faltou, causas e propostas que mobilizem as pessoas".

Na nota introdutória da moção que vai propor ao congresso, João Almeida defende que "tendo como matriz a democracia-cristã, o CDS-PP sempre integrou as ideias conservadoras e liberais. Somos pela valorização desse património doutrinário em todas as suas vertentes, procurando uma síntese respeitadora dos valores fundacionais do partido, afirmativa das convicções das suas bases, atual e útil aos olhos dos eleitores"

[Notícia em atualização]