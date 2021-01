João Almeida indisponível para recandidatura à liderança do CDS

João Almeida © Manuel de Almeida/Lusa

Depois de Adolfo Mesquita Nunes ter pedido eleições antecipadas no CDS-PP para para afastar Francisco Rodrigues dos Santos antes das eleições legislativas, João Almeida garante que não será candidato à liderança do partido.

Em declarações à TSF, o deputado do CDS afirma que não concorda com um congresso extraordinário, a não ser que seja o conselho nacional a decidir nesse sentido. A ser convocado, o conselho nacional tem toda a "legitimidade" para discutir a situação do partido e decidir "se essa discussão evolui para uma convocação de congresso ou não", afirma.

Questionado sobre se estaria disponível para ser candidato à liderança, a resposta é clara: "Não", uma vez que foi candidato no congresso do ano passado, pelo que não se voltará a chegar à frente durante o período para o qual se candidatou, até 2022.

"Nem é altura sequer para pensar nisso", reforça João Almeida.

Também esta quinta-feira, Nuno Melo manifestou-se disponível para se candidatar à liderança do partido, mas só em 2022.

Numa entrevista conjunta ao jornal Público e à Rádio Renascença, o eurodeputado e e líder da distrital de Braga garantiu que não se oporia à realização de um congresso eletivo antecipado, mas só equacionaria ser candidato à liderança do partido se o congresso acontecesse em 2022, após terminado o mandato de Francisco Rodrigues dos Santos.

Para João Almeida, quer Nuno Melo quer Adolfo Mesquita Nunes, "são pessoas essenciais ao CDS" e "um quadro ótimo do partido", que contribuem para que o CDS represente "o máximo de portugueses possível", diz.