João Cotrim de Figueiredo na corrida contra a carga fiscal

Por Filipe Santa-Bárbara 25 Outubro, 2019 • 14:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Calções, t-shirt e casaco. Figurino de João Cotrim de Figueiredo, o deputado da Iniciativa Liberal no primeiro dia de trabalhos parlamentares. Não, não foi assim que se apresentou no hemiciclo, mas foi assim que deu o mote de partida para a corrida matinal no Estádio Universitário de Lisboa.

Pub Pub

Crítico do formalismo dos deputados e da máquina parlamentar, este homem do mundo empresarial apresenta-se aos 58 anos como político na nova legislatura. E não, não é possível gerir o Estado como se fosse uma empresa, mas...

Pub Pub

"Cada coisa tem as suas especificidades e a sua natureza, agora é possível introduzir no Estado muitíssimo mais competências de gestão que, aliás, é aquilo que está por detrás dos sucessivos problemas que se têm verificado diariamente nos serviços públicos", sublinha o agora deputado à conversa com a TSF.

Dando como exemplo o setor da saúde, Cotrim de Figueiredo nota que "muito daquilo que se tem passado tem que ver com desorganização e falta de competências de gestão que não são introduzidas na função pública como deveriam". "Há uma componente daquilo que se aprende na gestão que se pode trazer para a gestão do Estado, mas obviamente a vida política vai muito além disso", explica. E é isso que Cotrim de Figueiredo também quer trazer à política parlamentar.

Como bandeira, traz desde logo as questões fiscais. "Vamos aproveitar o facto de a discussão do Orçamento do Estado ocorrer pouco tempo depois da tomada de posse para levantar bem alto a bandeira do desagravamento fiscal, simplificação fiscal. E, no caso concreto do IRS, reter em Portugal os talentos que têm sentido obrigação de emigrar por não conseguirem em Portugal o rendimento líquido que conseguem noutros ordenamentos onde a fiscalidade marginal, ou seja, a taxa mais alta que pagam é metade ou menos do que aquela que se paga no terceiro ou quarto escalão em Portugal", explica João Cotrim de Figueiredo sublinhando que "isso é inadmissível" e que esta será a primeira grande bandeira que vai erguer e "bem alto".

Na corrida parlamentar, o deputado da Iniciativa Liberal reconhece que "vão ser quatro anos longos, difíceis, muito importantes", até porque, "perspetiva-se a continuação daquilo que tem sido a estagnação relativa económica e o perder passo e velocidade em relação aos países que connosco concorrem".

"Este continuar de não convergir com os países que têm o mesmo tipo de estrutura económica que o nosso, pode um dia tornar-se irreversível porque já estamos há vinte anos nesta relativa estagnação e isso é algo que nos preocupa muito. Vão ser quatro anos de luta contínua nessa maratona de tentar chamar à atenção para todos os aspetos em que Portugal devia ter a ambição e a exigência que já chegou a ter", diz.

No parlamento, já de fato (sem gravata), Cotrim de Figueiredo andou pela manhã a conhecer os cantos à casa numa corrida na qual pretende deixar marca.