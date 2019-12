João Cotrim Figueiredo eleito presidente da Iniciativa Liberal com 96% dos votos

João Cotrim Figueiredo discursa na III Convenção Nacional da Iniciativa Liberal para a eleição de uma nova Comissão Executiva © Paulo Cunha/Lusa

Por Diana Craveiro 08 Dezembro, 2019 • 23:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi um discurso de vitória curto: em pouco mais de cinco minutos João Cotrim Figueiredo falou sobre a estratégia do partido para os próximos dois anos.

Depois de conseguir 96% da votação, num total de 181 votos, o novo presidente da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal subiu ao palco para dizer que o partido precisa de crescer, sem perder a irreverência. "Precisamos de ser mais fortes e mais coesos, sem perder a diversidade de opiniões e a nossa agilidade, porque somos hoje escrutinados como partido influente que passámos a ser", explicou.

Sempre com o Partido Socialista na mira, João Cotrim Figueiredo criticou o estado da educação e do Serviço Nacional de Saúde. "Portugal precisa da Iniciativa Liberal porque, sem nós, a incompetência do PS vai continuar a gerar o caos na saúde causando sofrimento àqueles portugueses que não podem pagar uma alternativa", disse o recém-eleito presidente, acrescentando que "os socialistas avariaram o principal elevador social que existe, que é o sistema de educação".

O combate à corrupção e a luta pela transparência marcou o discurso do novo presidente da Iniciativa Liberal no Auditório da Biblioteca Municipal de Pombal. Como combate ao que considera ser despesismo do Estado, Cotrim Figueiredo anunciou que vai entregar esta segunda-feira um Projeto de Resolução para "impedir qualquer injeção adicional de dinheiro do Estado no Fundo de Resolução da banca".

A moção de estratégia global, intitulada "Juntos a Liberalizar", foi apresentada durante a manhã e tem entre o público-alvo trabalhadores liberais, pequenos empresários e comerciantes e jovens com ambição.