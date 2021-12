João de Moura e Ana Paula Martins vão ser 'vices' do PSD. Veja as listas dos órgãos nacionais

Rui Rio já anunciou alguns dos nomes para a Mesa do Congresso: Paulo Mota Pinto, Miguel Albuquerque e José Molieiro. Já Isabel Meirelles deixa de ser vice-presidente e vai para a Mesa do Congresso. Fonte da direção social-democrata diz à TSF que o objetivo é "ter uma lista forte, institucional e de qualidade, que contribua para a unidade do partido". Morais Sarmento deixa também a direção do partido, e é candidato de Rio ao Conselho de Jurisdição do PSD.