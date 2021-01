João Ferreira acusa Ventura de ter apoiantes envolvidos em terrorismo bombista

Os candidatos às eleições presidencias de 2021, André Ventura e João Ferreira © António Cotrim/Lusa

Num debate marcado por acusações mútuas, o candidato apoiado pelo PCP afirmou que André Ventura tem entre os principais apoiantes pessoas ligadas também a branqueamento de capitais.

No final do debate promovido pela TVI24, João Ferreira questionou André Ventura se as suas votações na Assembleia da República são resultado de ter entre os seus apoiantes "pessoas ligadas ao branqueamento de capitais, terrorismo bombista e especulação imobiliária".

"Fala muito de corrupção mas votou contra propostas na Assembleia da República que visavam combater o crime económico", acusou o eurodeputado e candidato apoiado pelo PCP. André Ventura respondeu que tem muitos apoiantes mas "nunca teve nenhum ligado a terrorismo como o das FP 25".

As acusações mútuas e o tom aceso marcaram todo o debate entre os dois candidatos ao cargo de Presidente da República.

A questão da nomeação do Procurador Europeu abriu as hostilidades, com André Ventura a pedir a demissão da ministra da Justiça, "que assumiu falsidades" e afirmando que "se Marcelo Rebelo de Sousa fosse um Presidente a sério, teria dito que hoje seria o último dia da ministra da Justiça nas suas funções". João Ferreira considera grave se por acaso houve informações falsas deliberadamente fornecidas, mas antes de fazer um julgamento quer ouvir os esclarecimentos da ministra na Assembleia da República. " "Se o André Ventura usasse para si próprio o critério que tem para os outros, que é "mentiu vai-se embora", o próprio já não estaria a debater comigo", ironizou.

No debate, o candidato do Chega defendeu um referendo sobre a eutanásia e uma revisão da Constituição para diminuir o número de deputados de 230 para 100. "Alguns estão lá e nem abrem a boca", afirmou. Para João Ferreira essa medida significaria a diminuição de pluralidade no Parlamento e acusou André Ventura de estar na AR a defender os interesses dos grandes grupos económicos. "Se é para defender isso não são necessários mais deputados", afirmou.

No debate de meia hora, o candidato do Chega defendeu mais poderes para o Presidente da República, inclusive na nomeação e demissão dos ministros.

A discussão entre os dois candidatos passou ainda por acusações mútuas, com João Ferreira a lembrar que André Ventura tem estado ao lado da líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen, e o candidato do Chega a afirmar que o eurodeputado defende regimes ditatoriais como o da Coreia do Norte ou de Cuba.