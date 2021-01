João Ferreira defende encerramento das escolas "pelo menor tempo possível"

João Ferreira © Paulo Cunha/EPA

João Ferreira espera que o encerramento das escolas seja pelo menor tempo possível, minimizando o impacto nas crianças, e pede mais apoio social às famílias. Numa nova situação de pais e filhos em casa, João Ferreira quer que seja feito o pagamento do salário por inteiro aos pais, exigindo também um conjunto de outros apoios sociais, como pode ouvir no áudio da notícia.

O candidato presidencial defende que é preciso encontrar mecanismos que contrariem a desigualdade entre as crianças, para que nenhuma fique para trás, tal como aconteceu no primeiro confinamento, em que houve um "agravamento das desigualdades" e impactos "no bem-estar físico e psíquico das crianças".

Avançando o encerramento das escolas, João Ferreira espera que seja pelo menor tempo possível, com salários por inteiro, mais apoios sociais e atenção aos impactos de um segundo confinamento nos mais novos.

Declarações de João Ferreira numa sessão pública no Arquivo Municipal de Gaia, em que esteve a ouvir profissionais ligados aos serviços públicos e em que chamou a atenção para uma falta de compromisso de Marcelo Rebelo de Sousa para com os serviços públicos, permitindo um caminho de degradação, na saúde, nos transportes públicos e na justiça.