"Esta candidatura trouxe um contributo singular que vai perdurar"

© Manuel de Almeida/EPA

Por Gonçalo Teles 24 Janeiro, 2021 • 22:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato presidencial João Ferreira realçou, este domingo, no seu discurso de reação ao resultado das eleições presidenciais, que a candidatura que apresentou trouxe um "contributo singular" à corrida a Belém e que esta vai "perdurar para lá dos dias de hoje", elegendo o cumprimento da Constituição como "uma questão decisiva" nos próximos cinco anos.

No Hotel Metropolitan, em Lisboa, João Ferreira assinalou o "exemplo cívico" dos membros das mesas de voto em todo o país, que permitiram uma eleição "sem sobressaltos" e em segurança e agradeceu aos "construtores da candidatura", ao PCP e ao PEV, mas também à mandatária nacional Heloísa Apolónia.

O candidato apoiado pelo PCP e PEV deixou também um elogio a "todos os democratas e todos os cidadãos" que convergiram no apoio à sua candidatura, relembrando também "os que não puderam sair" de casa por estarem confinados devido à pandemia de Covid-19.

Numa análise à campanha que levou a cabo, João Ferreira revelou-se "profundamente convencido de que esta candidatura trouxe um contributo singular que irá perdurar para lá dos dias de hoje" ao confirmar, no cenário atual, a "centralidade e importância" da Constituição na defesa da democracia. "Contém soluções e caminhos para resolver problemas do nosso país e do nosso povo", explicou o candidato comunista. A exigência do seu cumprimento será uma questão decisiva nos próximos cinco anos."

"Chegamos aqui ainda mais empenhados na defesa da democracia, das liberdades e dos direitos democráticos, ainda mais determinados para combater e derrotar projetos antidemocráticos e de confronto com a Constituição da República", acrescentou.