João Ferreira é o candidato a Lisboa da CDU

O vereador e eurodeputado do PCP João Ferreira vai, pela segunda vez, ser o candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Lisboa nas autárquicas do final do ano, anunciou hoje a CDU.

A apresentação formal da candidatura de João Ferreira, que já concorreu às presidenciais de janeiro, será feita na segunda-feira, em Lisboa, segundo um comunicado da coligação que junta PCP e PEV.

João Ferreira foi, sucessivamente, cabeça de lista da CDU às europeias em 2014 e 2019, candidato à câmara de Lisboa em 2017 e concorreu com o apoio dos comunistas e verdes às presidenciais de janeiro.

Numa entrevista no início de março, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, tinha admitido que João Ferreira seria um bom candidato na corrida em Lisboa.

No mais recente congresso nacional do PCP, em novembro, em Loures, Lisboa, o eurodeputado de 42 anos, e licenciado em biologia, subiu à comissão política dos comunistas, uma ascensão que o próprio relativizou quanto a uma eventual sucessão de Jerónimo de Sousa.