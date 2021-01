João Ferreira mantém campanha até ouvir recomendações das autoridades de saúde

Porto, 16 / 12 / 2020 - Entrevista do JN com o candidato presidencial comunista, João Ferreira. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

O candidato às Presidenciais apoiado pelo PCP, João Ferreira, deseja as melhoras ao candidato e presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e assegura que fará o que disserem as autoridades de saúde. O Presidente da República, soube-se ao início da noite desta segunda-feira, está infetado com o novo coronavírus. O anúncio foi feita através de uma nota no site da Presidência, referindo que Marcelo está assintomático.

Nesta altura, João Ferreira quer "desejar-lhe uma pronta recuperação e que tudo corra pelo melhor", diz o candidato apoiado pelo PCP, que acrescenta que fará aquilo que lhe recomendarem as autoridades de saúde quanto a um possível confinamento, uma vez que João Ferreira contactou com Marcelo Rebelo de Sousa no debate do dia 4 de janeiro.

Sobre possíveis alterações na campanha, João Ferreira explica que nesta altura nada pode ser dado como garantido, sublinhando que todas as medidas de segurança estão a ser asseguradas.

"Teremos de ver, vivemos um momento em que não podemos dar como garantida nenhuma programação de campanha, temos de ir adaptando à evolução da situação e este é um dado que marca a evolução da situação", afirma.

Ainda assim, considera que "estas eleições não podem passar ao lado dos portugueses", daí que vá garantir ou arranjar forma de que haja "um esclarecimento, uma informação e uma mobilização que prossegue".

João Ferreira está tranquilo e aguarda indicações das autoridades de saúde.

