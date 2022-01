João Ferreira regressa à campanha e maioria dos partidos distribui-se pelo Norte e Centro

João Ferreira © Rui Minderico/Lusa

O comunista João Ferreira regressa nesta terça-feira à campanha da CDU depois de recuperar da Covid-19, António Costa aposta no Norte e Centro, tal como os líderes do CDS-PP, PAN, BE e Iniciativa Liberal, enquanto o presidente do PSD estará a Sul.

No décimo dia da campanha para as eleições legislativas antecipadas, que se realizam no domingo, o presidente do Chega estará no Algarve, enquanto o dirigente do Livre Rui Tavares andará por Lisboa e Santarém.

O secretário-geral do PS continua esta terça-feira pelo Norte e Centro do país e, durante a manhã, vai estar em Matosinhos e Vila Nova de Gaia para contactos com a população.

António Costa segue depois para Coimbra, onde terá um encontro sobre ciência, no Instituto Pedro Nunes, e contactos com a população na baixa da cidade, terminando o dia com um comício em Aveiro.

Pelo Alentejo e Algarve vai andar o presidente do PSD, Rui Rio, que começa o dia em Beja, com contactos com a população e comércio local, e em Faro terá as já habituais conversas de fim de tarde, que nesta terça-feira são dedicadas à saúde e contam com a presença do cabeça de lista pelo círculo de Lisboa e médico Ricardo Batista Leite.

Também no Algarve, André Ventura, do Chega, vai ter uma arruada em Portimão e um jantar-comício em Faro.

No Norte vai andar a campanha do CDS-PP, tendo Francisco Rodrigues de Santos agendado uma visita à Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, em Braga, uma ação no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, e ainda nesta cidade vai assinalar, ao fim do dia, o 47º aniversário do cerco ao congresso dos democratas-cristãos então liderados por Freitas do Amaral.

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, vai estar também no Porto, onde começa o dia a distribuir 'flyers' e em contactos com a população, na estação de São Bento, seguindo depois para a Póvoa de Varzim para uma visita à sede do Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual.

Pelo Norte do país estará igualmente a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que de manhã visita a feira da Vila do Prado, em Vila Verde, à tarde tem uma arruada em Barcelos e à noite um comício em Braga, que contará com a presença de Francisco Louçã, José Maria Cardoso e Alexandra Vieira.

O dirigente comunista João Oliveira vai ser substituído na campanha eleitoral da CDU por João Ferreira, que de manhã vai fazer uma viagem de elétrico, em Lisboa, e à tarde visita as oficinas da CP, no Entrosamento, terminando o dia com um comício em Benavente.

Pelos distritos de Leiria e Aveiro vai andar o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo. De manhã visita o Pinhal de Leira e tem uma arruada nas ruas da cidade, seguindo para um almoço, em Anadia, na Associação Comercial e Industrial da Bairrada e empresários da Região. Durante a tarde visita a fabrica Bolseira - Embalagens SA, em Aveiro, e um colégio privado em Albergaria-a-Velha e janta na Associação de jovens Jovenex, em Santa Maria da Feira.

O Livre dedica este dia à saúde com uma conversa entre Rui Tavares e o ex-diretor-geral da Saúde, Francisco George, e outros profissionais da área no jardim Constantino, em Lisboa. À tarde Rui Tavares recebe a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 no centro de vacinação do Cartaxo.

