João Ferreira reitera que "estado de emergência não pode ser entendido como medida"

O candidato presidencial comunista, João Ferreira

João Ferreira diz que são necessárias medidas de emergência para fazer face à pandemia, mas continua a reiterar que o estado de emergência não pode ser entendido como medida. A campanha do candidato apoiado pelo PCP continua tendo em conta a salvaguarda das medidas de proteção.

"As sucessivas declarações do estado de emergência, nas quais não encontramos as medidas que seriam necessárias para um eficaz combate à epidemia, limitaram direitos, alimentaram o alarmismo, mas não impediram que chegássemos à situação atual", refere o candidato em nota enviada à comunicação social. João Ferreira observa que são necessárias medidas de emergência, no entanto reitera que "o Estado de Emergência não pode ser entendido como a medida".

Para João Ferreira, a situação atual reclama que se adotem medidas de emergência, adicionais, para proteger a população e reforçando a capacidade de resposta do SNS. Entre as medidas apresentadas pelo candidato encontram-se "a contratação de mais profissionais; o aumento do número de camas de cuidados intensivos e a formação das respetivas equipas; o reforço da estrutura de saúde pública, fundamental para quebrar cadeias de contágio, conter e anular a progressão da epidemia".

Para além do setor da saúde, João Ferreira acrescenta que é necessário pensar em reforçar as medidas de apoio e proteção social àqueles que estão "impedidos de exercerem a sua atividade profissional devido ao provável confinamento a ser anunciado", uma vez que, no seu ponto de vista, "vão perder a totalidade ou parte dos seus rendimentos".

Por outro lado, o candidato apoiado pelo PCP e pelo PEV quer garantia do reforço da proteção de "todos quantos, mesmo no provável confinamento próximo, não deixarão de continuar a trabalhar".

Esta reação surge depois da reunião do Infarmed sobre a evolução epidemiológica, muito embora nos primeiros dois dias de campanha o assunto tenha estado em cima da mesa e sido trazido à discussão pelo candidato, pautando-se por esta mesma posição que reiterou esta terça-feira.