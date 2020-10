João Gonçalves Pereira anuncia apoio a Marcelo Rebelo de Sousa

© Filipa Bernardo/Global Imagens

João Gonçalves Pereira, deputado e presidente da Distrital de Lisboa do CDS, acredita que o partido "vai estar mobilizado para apoiar" a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à presidência da República e assume que dará o seu voto ao atual chefe de Estado.

Através da página que detém na rede social Facebook, João Gonçalves Pereira sustenta a leitura que faz, lembrando que "perfis tão diferentes" como Assunção Cristas, Ribeiro e Castro, Manuel Monteiro e Portas - todos ex-presidentes do CDS - "já declararam o seu apoio" ao atual Presidente.

Na publicação, Gonçalves Pereira elogia a entrevista de Paulo Portas, publicada há dias pelo jornal Público, em que o antigo líder centrista traça o perfil de Marcelo Rebelo de Sousa, considerando o texto "absolutamente brilhante: na afirmação pessoal, na clareza estratégica, no estilo ponderado, no conteúdo refletido e na distribuição de alguns recados".

"Concordo com ele. O centro e a direita não podem vacilar. Um voto em Marcelo é um sinal vermelho aos populismos de Ana Gomes ou de Ventura e uma demarcação óbvia da extrema-esquerda que condiciona o desenvolvimento do nosso país", escreve o deputado e vereador da Câmara de Lisboa.

"O CDS vai estar mobilizado para apoiar a recandidatura de Marcelo, até porque perfis tão diferentes como Assunção Cristas, Ribeiro e Castro, Monteiro ou Paulo Portas já lhe declararam o seu apoio", acrescenta, rematando: "vai ter o meu apoio".

Apesar de já ter feito vários comentários públicos sobre as eleições presidenciais, previstas para janeiro, o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, ainda não declarou o apoio do partido a nenhum candidato.

João Gonçalves Pereira é o primeiro deputado do CDS a tomar posição pública sobre as presidenciais.