João Leão envia votos de sucesso a Paschal Donohoe e elogio Centeno

© Mário Cruz/Lusa

Por Lusa/TSF 09 Julho, 2020 • 22:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, desejou esta quinta-feira votos de "maior sucesso" ao novo presidente do Eurogrupo, o irlandês Paschal Donohoe, e considerou que o presidente cessante, Mário Centeno, "prestigiou o país".

Os ministros das Finanças da zona euro elegeram o novo presidente do Eurogrupo, numa reunião por videoconferência que assinalou a despedida europeia de Mário Centeno e a estreia do ministro João Leão.

Depois de Centeno ter anunciado, em junho, a sua saída do Governo e, consequentemente, abdicado de concorrer a um segundo mandato, três ministros avançaram com candidaturas à presidência do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro: a espanhola Nadia Calviño, o irlandês Paschal Donohoe e o luxemburguês Pierre Gramegna.

Nesta sua estreia no Eurogrupo, João Leão referiu ter ouvido de "todos" os colegas das Finanças "o apreço e reconhecimento" pela liderança de Mário Centeno e "pelos marcos alcançados ao longo dos dois últimos dois anos e meio".

"A escolha de um português para liderar o Eurogrupo prestigiou o país e Portugal conta hoje com uma personalidade na área financeira respeitada em toda a Europa", referiu o ministro das Finanças.

João Leão disse ainda que nesta reunião do Eurogrupo foram analisadas as previsões económicas de verão da Comissão Europeia, que reveem em baixa as anteriores, conhecidas há pouco mais de um mês e meio, sublinhando que "se há algo que caracteriza a atual situação é a elevada incerteza sobre a evolução da economia".

Neste contexto, acrescentou que o Orçamento do Estado Suplementar "permite mitigar essa incerteza", ao procurar manter a atividade económica e os rendimentos das famílias.

Neste fórum informal de ministros das Finanças esteve ainda em discussão a "coordenação de políticas que contribuirão para a recuperação económica da Europa".