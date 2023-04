Por Pedro Cruz e João Pedro Henriques 14 Abril, 2023 • 11:53 Partilhar este artigo Facebook

Uma opinião que vai contra o entendimento da direção do partido, que convidou apenas os antigos secretários gerais que «são filiados». João Soares entende que José Sócrates não se devia ter desfiliado do PS, mas ainda assim, deveria estar nas comemorações dos 50 anos do partido.

Em entrevista ao programa da TSF e do Diário de Notícias Em Alta Voz, João Soares fala ainda na «desvantagem imensa» que foi para ele, dentro do PS, ser filho de Mário Soares.

