Joe Berardo 0-1 Estado. Mas o jogo continua

A Fundação José Berardo tem dívidas, mas também tem património, afirma à TSF o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros que decretou a extinção e será agora responsável pela liquidação desta entidade criada há 34 anos. André Moz Caldas questiona a legalidade da cláusula dos estatutos segundo a qual em caso de extinção, todos os bens revertem para a família Berardo, promete defender os interesses do Estado, até na justiça, se for preciso e tem na forja a extinção de outra fundação de Berardo.