Joe Biden envia mensagem a Marcelo e lamenta ainda não lhe ter telefonado

Por Francisco Nascimento 24 Dezembro, 2020 • 16:30

O Presidente da República recebeu esta quinta-feira uma mensagem do Presidente-eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Numa nota no site da presidência, dá-se conta que o próximo Presidente dos EUA agradeceu as felicitações pela eleição, e reforçou a necessidade de cooperação entre os dois países.

Joe Biden lamentou ainda não ter telefonado a Marcelo Rebelo de Sousa, depois da mensagem de Portugal. "Lamento que ainda não tenhamos tido oportunidade de falar", escreveu.

"Vamos assumir o cargo num momento de grandes desafios globais, do coronavírus às mudanças climáticas. Esperamos trabalhar com o Governo de Portugal."

O Presidente-eleito dos EUA terminou a mensagem reforçando a necessidade de cooperação e de diálogo futuro.

Marcelo Rebelo de Sousa saudou a 7 de novembro o vencedor das eleições dos Estados Unidos, e disse esperar que as relações entre os dois países se continuem "a estreitar no futuro".

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.