"Jogo das cadeiras" no Parlamento. IL acusa 'geringonça' de novo golpe para se sentar na primeira fila

Por Francisco Nascimento 22 Março, 2022 • 13:47

A Iniciativa Liberal (IL) acusa a esquerda de se juntar ao "jogo das cadeiras" no Parlamento, e de existir um acordo entre PS, Bloco de Esquerda e PCP para que os lugares da frente, de maior destaque, sejam tomados pelos partidos à esquerda. O primeiro plenário da nova sessão legislativa vai decorrer a 29 de março, na próxima terça-feira, com todos os partidos a manterem os atuais lugares no hemiciclo.

A IL já tinha pedido para se sentar ao centro, entre PS e PSD, e deixar os lugares ao lado do Chega, mas não houve acordo entre os atuais deputados. A questão vai voltar a ser discutida na primeira conferência de líderes do novo Parlamento, mas João Cotrim de Figueiredo acusa os restantes partidos de se se comportarem como "donos do Parlamento".

O líder liberal diz mesmo que fez contactos informais com o PS e "a reação dessa altura não correspondeu ao que aconteceu hoje", acusando os socialistas de "não serem de fiar".

No entanto, fonte oficial do PS diz que é falso e mentira que tenha existido pré-entendimento para que viabilizar as pretensões da IL. A posição do PS é a mesma de sempre: não se opõe, mas é uma questão para ser tratada entre os liberais e o PSD.

Além do centro, há os lugares da frente, de maior destaque no hemiciclo, com Cotrim de Figueiredo a apontar o dedo à geringonça. "Por entendimento entre o PS, BE e PCP, a arrumação da primeira fila, daria aos comunistas três lugares", explicou.

Cotrim de Figueiredo questiona "que sentido faz um partido com oito deputados ter menos deputados na primeira fila do que um partido com seis deputados", e que teve um fraco resultado nas legislativas de janeiro.

O acordo foi desfeito pelo próprio presidente da AR, Eduardo Ferro Rodrigues, "que num exercício de autonomia" atribuiu dois lugares na primeira fila para liberais, BE e PCP. O assunto vai voltar a ser discutido na primeira conferência de líderes da nova legislatura, para definir os lugares em plenário.

A 29 de março, a nova AR toma posse, com os deputados a eleger o novo presidente, que vai ser indicado pela maioria do Partido Socialista. Os restantes lugares da mesa só serão eleitos no dia seguinte, ou seja, a 30 de março

Na próxima sexta-feira, vão ser divulgados os últimos resultados das eleições legislativas, depois da repetição das eleições no círculo da Europa. O novo Governo deve tomar posse a 30 de março.