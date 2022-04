"Na casa do PSD não cabem racistas e xenófobos." Moreira da Silva apresenta candidatura

Jorge Moreira da Silva © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Jorge Moreira da Silva candidatou-se, esta quarta-feira, à liderança do PSD, afirmando que o partido enfrenta "uma crise de modernidade" e defendendo que na casa dos sociais-democratas "não cabem racistas, xenófobos e populistas".

"Candidato-me à liderança do PSD pelo sentido de responsabilidade que 33 anos de militância exigem e animado pela firme convicção de que sou portador de um projeto capaz de renovar o PSD, libertar o potencial de Crescimento Sustentável em Portugal e assegurar que os portugueses reconquistam o seu pleno Direito ao Futuro", afirmou Jorge Moreira da Silva na apresentação da sua candidatura.

Relembrando o que contexto em que o mundo atual vive, Jorge Moreira da Silva destaca a pandemia, "que provocou a maior crise económica e social desde a 2.ª guerra mundial", a escalada de preços e a guerra na Ucrânia "com efeitos devastadores". "Em Portugal, enfrentamos uma tempestade perfeita: o mundo mudou a uma velocidade alucinante, o país não se atualizou, nem se reformou, e não pôde contar com o potencial transformador do PSD", completou, sublinhando que "é chegada a hora de renovar o PSD, de reformar a política e de liderar o crescimento sustentável em Portugal".

Jorge Moreira da Silva assume cinco compromissos. O primeiro é "atualizar as linhas programáticas do PSD e clarificar natureza do nosso relacionamento com os outros partidos".

"O PSD não enfrenta uma crise de identidade, mas enfrenta uma crise de modernidade. Valores - como a liberdade, a igualdade e a solidariedade - e princípios - como o personalismo, a defesa do Estado de Direito, a salvaguarda dos Direitos, Liberdades e Garantias dos cidadãos, o pluralismo e garantia de livre expressão, a afirmação da sociedade civil, a tolerância e o direito à diferença, a valorização da paz, o reconhecimento do mérito, a valorização do liberalismo político e da livre iniciativa, o firme empenhamento na construção europeia - mantêm-se válidos. Mas, sob pena de ficarmos para trás na ordem de preferência dos setores mais jovens e mais dinâmicos da sociedade, os eleitores esperam de nós uma clarificação e uma atualização", considera.

"Mais do que uma estéril e obsoleta discussão sobre o posicionamento do PSD como um partido de centro ou um partido de direita, é fundamental, num contexto em que o país tem sido liderado por forças conformistas, posicionar o PSD como o espaço amplo que une todos os reformistas e que agrega social-democratas e liberais-sociais", acrescenta, sublinhando que "casa do PSD não cabem racistas, xenófobos e populistas" e que "não podemos continuar a ler o mundo de forma desfocada".

Atualizar linhas programáticas e modernizar o PSD

Com a sua candidatura, Jorge Moreira da Silva quer mudar o partido, para que deixe de ver "o mundo de forma desfocada".

"Passaram dez anos e, nesta década, assistimos a crises globais sem precedentes e a uma transformação a um ritmo igualmente estonteante na ciência, inovação e saúde. Emergiu uma revolução energética e o início do fim da era do carvão e do petróleo. Uma nova geração de empresas nacionais e internacionais destronaram os incumbentes. Insisto, o mundo mudou e os partidos políticos portugueses não se atualizaram. Se for eleito líder do PSD, lançarei um processo, aberto a toda a sociedade, de atualização das nossas linhas programáticas e acredito que a nossa capacidade de reconquistar a confiança dos portugueses depende desse passo", explicou Jorge Moreira da Silva.

Para abrir e modernizar o partido, tornando-o o preferido dos jovens, o candidato quer que o PSD tenha uma "cultura de start-up e não de incumbente".

"Seremos um partido-movimento, orientado por causas. Seremos um partido de eleitores e de militantes. Seremos um partido organizado matricialmente (conjugando a componente residencial e temática) e não apenas territorialmente. Seremos o partido que sairá das sedes e estará em contacto direto com os cidadãos, ouvindo-os, auscultando-os e envolvendo-os nos nossos processos de decisão interna", afirmou o candidato à liderança do PSD.

"Liderar uma oposição firme, inconformista"

Perante a maioria absoluta do Governo, o social-democrata promete uma oposição que sirva o interesse comum, escrutinando o atual Executivo e denunciando os seus erros.

"Dentro e fora do Parlamento. E seremos audazes na formulação de alternativas. Dentro e fora do Parlamento. Seguindo o modelo inglês, constituirei um verdadeiro governo-sombra cuja composição, se eleito, apresentarei no Congresso do dia 4 de Julho, no qual incluirei, obviamente, pessoas que não me venham a apoiar nesta eleição interna", esclareceu.

Além disso, compromete-se também a unir o partido em torno de valores como a integridade, transparência e independência.

"Não vivo a política como um vício ou um jogo e encaro-a como um serviço à comunidade. Sempre procurei comportar-me com um líder servidor, que assume que o seu principal objetivo é servir os outros, colocando as aspirações dos cidadãos em primeiro lugar e medindo o êxito da liderança pelo impacto gerado na vida das pessoas. Desenhei políticas, liderei reformas e entreguei resultados. Nas várias funções públicas que exerci, nunca me faltou a coragem para tomar decisões difíceis e até impopulares, enfrentando interesses e ultrapassando visões", afirmou Jorge Moreira da Silva.

Moreira da Silva é o segundo candidato à sucessão de Rui Rio nas eleições diretas do PSD, depois de o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro se ter apresentado publicamente na corrida há cerca de duas semanas.

Esta será a primeira candidatura de Jorge Moreira da Silva à presidência do PSD, ao contrário de Luís Montenegro que vai disputar o cargo pela segunda vez, depois de em janeiro de 2020 ter perdido para Rui Rio, numa inédita segunda volta no partido.

Moreira da Silva tem 50 anos, foi líder da Juventude Social-Democrata (entre 1995 e 1998), deputado, eurodeputado, e primeiro vice-presidente do PSD, durante a liderança de Pedro Passos Coelho, tendo sido no seu Governo ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia.

Jorge Moreira da Silva preside ao 'think-tank' Plataforma para o Crescimento Sustentável, que fundou há 10 anos e que reúne cerca de 500 pessoas de diversos quadrantes.

Em setembro do ano passado, apresentou um livro intitulado "Direito ao Futuro" no qual defendeu que se deve discutir "menos partidarite e mais políticas públicas", e que "um líder tem de ser um líder servidor".

Foi diretor da área de Economia da Energia e das Alterações Climáticas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), secretário de Estado Adjunto do ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, secretário de Estado Adjunto da Ministra da Ciência e do Ensino Superior e consultor do Presidente da República Cavaco Silva nas áreas da Ciência, Ambiente e Energia, entre 2006 e 2009.

Recebeu a insígnia Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, atribuída por este chefe de Estado, e a Comenda de Mérito Civil, atribuída pelo rei de Espanha.

O atual presidente do PSD, Rui Rio, que ocupa o cargo desde janeiro de 2018, já anunciou que deixará a liderança do partido depois da derrota nas legislativas de 30 de janeiro. As eleições diretas para escolher o seu sucessor foram marcadas em Conselho Nacional para 28 de maio e o Congresso vai realizar-se entre 01 e 03 de julho, no Porto.

O prazo limite para a apresentação de candidaturas à liderança do PSD é o dia 16 de maio, e estas têm, como habitualmente, de ser subscritas por um mínimo de 1.500 militantes e de ser acompanhadas de uma proposta de estratégia global e do orçamento de campanha.

Fora da corrida foram-se colocando nomes como Paulo Rangel, Carlos Moedas, Poiares Maduro, Ribau Esteves, Miguel Pinto Luz ou Pedro Rodrigues.

* Notícia em atualização