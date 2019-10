Jorge Sampaio recorda "amigo de sempre" e "figura determinante" da democracia

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens

O ex-Presidente da República Jorge Sampaio lamentou esta quinta-feira a morte de Diogo Freitas do Amaral que recordou como "uma figura determinante do regime democrático português", considerando-o "uma personalidade marcante da história portuguesa contemporânea".

Numa nota enviada à comunicação social, Jorge Sampaio recordou "o colega de faculdade de há mais de meio século, colega de profissão, colega das lides políticas, independentemente das opções e convicções de cada um, o jurista eminente, o professor de referência, o internacionalista convicto, um patriota certo e o amigo de sempre".

Sampaio revelou-se "especialmente emocionado" com a morte do amigo de longa data, com quem "há cerca de duas semanas" se deveria ter encontrado num almoço de confraternização, em testemunho de uma amizade de muitas décadas feita de admiração, respeito e muita estima mútuas".