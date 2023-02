Jornada Mundial da Juventude. Marcelo espera "bom senso" para encontrar solução "equilibrada", "rápida" e "eficaz"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © António Pedro Santos/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa espera que seja encontrada uma solução "equilibrada", "rápida" e "eficaz" para desbloquear as polémicas levantadas pela Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"As entidades envolvidas estão a falar e a tratar de ver qual é a solução adequada para compatibilizar o sucesso dessa Jornada com a situação que vivemos no mundo e em Portugal", afirmou o Presidente da República. "Espero que haja bom-senso e capacidade de conjugar esses dois valores."

"O problema de ver como é que atuam para chegar a um resultado por um lado eficaz, por outro rápido, e conseguir esse equilíbrio", afirmou Marcelo em declarações aos jornalistas à margem do evento "Músicos no Palácio de Belém", esta quarta-feira no Museu Nacional dos Coches.

Questionado se vai apoiar Carlos Moedas, que se ofereceu para mediar a comunicação entre a organização da JMJ e a Igreja, o Presidente defende que "não tem de dar voto de confiança a autarcas".