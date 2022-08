Jornada Mundial da Juventude. Marcelo nega intervenção no acordo entre Governo e Câmara de Lisboa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Manuel de Almeida/Lusa

Por Cátia Carmo 04 Agosto, 2022 • 14:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa acredita que as obras que estão a ser feitas para Portugal receber a Jornada Mundial da Juventude no próximo ano serão também para as comunidades de Loures e Lisboa, bem como para o resto do país, e garante que o facto de o acordo entre o Governo e a Câmara de Lisboa ter sido fechado na véspera da sua visita ao local foi "pura coincidência".

"Já estava em marcha. O mérito é todo dos intervenientes: Governo, autarcas e bispo. Cada um deles deu o seu contributo e chegou-se à unidade. Não temos destas obras todas as décadas. Não houve influência nenhuma, os próprios assumiram o que era preciso fazer. O menos importante foi o Presidente da República, que é só curioso e gosta de saber como estão as coisas. Não é preciso mediação nenhuma, estão totalmente entendidos e o acordo está mais do que fechado", sublinhou Marcelo.

Com tudo encaminhado, o chefe de Estado só espera que o papa Francisco esteja de boa saúde para poder estar presente.

"Merece que seja ele a vir e não um seu sucessor. Cada vez que ele anuncia uma viagem é uma boa notícia, já falta pouco. Vamos dispensá-lo de subir escadas, terá condições adequadas para aquilo que é uma situação que corresponde à sua vontade. O papa quer ver o maior número de pessoas e é isso que vai ser proporcionado", acrescentou o Presidente da República.

O encontro católico vai realizar-se entre 1 a 6 de agosto do próximo ano.