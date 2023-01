José Cardoso anuncia candidatura à liderança da Iniciativa Liberal

© Tiago Petinga/EPA

O conselheiro nacional da IL José Cardoso anunciou esta segunda-feira a candidatura à liderança dos liberais, encabeçando a uma lista à comissão executiva que "acredita ser porta-voz de uma maioria silenciosa que não desiste de ter um partido verdadeiramente liberal".

São agora três os candidatos anunciados à liderança liberal já que José Cardoso se junta aos deputados e dirigentes Rui Rocha e Carla Castro na disputa pela sucessão de João Cotrim Figueiredo, estando a Convenção Nacional eletiva marcada para 21 e 22 de janeiro, em Lisboa.

Em comunicado, Lista A - Alternativa Liberal refere que o "segundo dia do novo ano foi a data escolhida" para "anunciar a sua candidatura à Comissão Executiva da Iniciativa Liberal", cuja moção estratégica será apresentada no sábado, em Lisboa.

"Encabeçada pelo Conselheiro Nacional José Cardoso, um gestor de 51 anos que está no partido desde 2019, a Lista A acredita ter uma estratégia alternativa vencedora, verdadeiramente liberal, que rejeita inevitabilidades e unanimismos", justifica.

Esta lista "acredita ser porta-voz de uma maioria silenciosa que não desiste de ter um partido verdadeiramente liberal e próximo dos seus membros".

"Viemos para apresentar a melhor estratégia. Viemos para ganhar estas eleições. Apelamos aos membros que se inscrevam na Convenção, de forma presencial ou remota, até à próxima sexta-feira", apela o candidato José Cardoso, citado no mesmo comunicado.

Na opinião desta candidatura, "para haver pluralismo, é fundamental que haja debate entre as diferentes listas", para que todos "apresentem e defendam a sua estratégia, os seus compromissos para com o partido e para com os seus membros".

"Sem debate, não haverá uma escolha verdadeiramente informada", defende.