José Eduardo Martins admite abandonar PSD após posição de Rio sobre a StayAway Covid

© Bruno Raposo

Por Inês André Figueiredo 16 Outubro, 2020 • 12:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

José Eduardo Martins, antigo vice-presidente da bancada do PSD, admite abandonar o partido caso os sociais-democratas apoiem a obrigatoriedade da aplicação StayAway Covid.

A publicação no Facebook a dar conta do descontentamento surge após Rui Rio - já depois de o líder da bancada do PSD ter dito que se tratava de algo "controverso" - ter vindo dar a mão ao Governo, referindo que não quer "derrotar à partida" o diploma, apesar de admitir que neste momento não tem "não tem condições para entrar em vigor".

Perante estas declarações, José Eduardo Martins, militante do PSD desde 1985, usou as palavras recentes de Marcelo sobre a necessidade de repensar o Natal para revelar que se esta opção dos sociais-democratas for para a frente também tem de repensar a sua filiação no partido.

"Ora isto, mesmo sendo só a falta de cultura de um homem só, pode ser a posição do meu partido. E se for, vou ter de repensar o Natal. Não me sinto desta família, pela primeira vez depois de lá ter passado a vida toda", escreveu na rede social.

Recorde-se que após António Costa tornar pública a possibilidade de a StayAway Covid ser tornada obrigatória, todos os partidos se mostraram contra a proposta. Rui Rio acabou por baralhar as contas parlamentares quando deixou a porta aberta à viabilização da proposta.

"A minha posição não é tanto relativamente aos direitos, liberdades e garantias, porque se a medida fosse eficaz, seguramente todos os portugueses estariam disponíveis para abdicar um pouco de alguns direitos em nome da resolução do problema. Aquilo tem de se situar num patamar diferente e que é a eficácia da medida, vale a pena pensar naquela medida em função daquilo que possa ser a sua eficácia", afirmou o presidente do PSD.