José Luís Carneiro é o novo ministro da Administração Interna

O atual secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, vai desempenhar o cargo de ministro da Administração Interna no terceiro Governo chefiado por António Costa.

A proposta de nomeação de José Luís Carneiro para o lugar de ministro da Administração Interna consta de uma nota no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado hoje a lista de ministros do XXIII Governo Constitucional proposta por António Costa.

José Luís Carneiro sucede na pasta da Administração Interna a Francisca Van Dunem, que apenas assumiu funções nesta área no passado dia 04 de dezembro, em acumulação com a Justiça, substituindo então Eduardo Cabrita.

"Número dois" da atual direção do PS desde 2019 e ex-presidente da Câmara de Baião, José Luís Carneiro desempenhou as funções de secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no primeiro Governo liderado por António Costa (2015/2019).

Após tomar posse como ministro da Administração Interna, o antigo líder da Federação do Porto dos socialistas vai abandonar as funções de secretário-geral adjunto do PS, já que este lugar partidário deve ser ocupado por um dirigente que não exerce funções governativas.

José Luís Carneiro, que chegou a ser apontado como candidato do PS à presidência da Câmara do Porto nas últimas eleições autárquicas, foi nas eleições legislativas de 30 de janeiro cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Braga.