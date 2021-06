José Luís Carneiro não vai ser candidato do PS à Câmara do Porto

José Luís Carneiro © José Sena Goulão/Lusa

Por TSF 08 Junho, 2021 • 07:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

José Luís Carneiro não será candidato do PS à Câmara Municipal do Porto. A TSF apurou que a decisão é definitiva.

O coordenador autárquico dos socialistas mostrou-se indisponível e invocou a responsabilidade na condução do processo eleitoral autárquico nacional para não entrar na corrida à Câmara do Porto.

Também Tiago Barbosa Ribeiro, presidente da Federação Distrital do PS do Porto, se tinha retirado da corrida. Ainda não é conhecido o nome do candidato socialista ao Porto nestas autárquicas.

A 14 de maio, Rui Rio acusou o PS de desistir de ganhar no Porto e de ir a jogo "com as reservas" nas autárquicas porque o líder socialista "apoia Rui Moreira", o independente à frente da Câmara desde 2013.

"Nestas eleições do Porto em 2021, o PSD tem uma responsabilidade acrescida. O PS desistiu de ganhar o Porto, porque António Costa [líder do PS], na prática, apoia Rui Moreira [independente e atual presidente da Câmara] e, por isso, o PS nesta eleição vai apenas fazer figura de corpo presente", disse Rui Rio, na ocasião.

Nessa altura, José Luís Carneiro reforçou que a escolha dos candidatos socialistas "reveste-se de grande importância e significado" no Porto e em qualquer cidade do país. "O diálogo com a estrutura local e federativa tem sido frutífero e, portanto, saíra uma equipa mobilizada para servir a região e concelho [Porto]", vincou.

O socialista também assinalou que as autarquias são decisivas na articulação com o Governo para relançar a economia e as condições de vida das populações.