José Luís Ferreira em entrevista à TSF na semana decisiva para o OE2021. Ouça em direto

José Luís Ferreira © António Pedro Santos/Lusa

Por Nuno Domingues com Carolina Rico 20 Outubro, 2020 • 09:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

José Luís Ferreira, do Partido Ecologista 'Os Verdes' (PEV), é o líder parlamentar entrevistado desta terça-feira na TSF, na véspera de reunir com António Costa para procurar um acordo para a viabilização da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021.

O primeiro-ministro reúne-se esta terça-feira, em São Bento, com o Bloco de Esquerda, PCP e PAN e na quarta-feira tem encontro marcado com o PEV.

A Assembleia da República começa a debater a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021 no dia 27 de outubro, estando a votação na generalidade marcada para o dia seguinte.

Até agora, o executivo de António Costa ainda não dispõe de quaisquer garantias políticas dos parceiros parlamentares dos socialistas para a viabilização do Orçamento, pelo que esta semana será 'decisiva' em relação aos resultados das negociações.

Notícia em atualização