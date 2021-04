Jovens sem interesse por política? Encontro visa incentivar os mais novos a participar nas autarquias

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Por Rui Silva com Carolina Rico 23 Abril, 2021 • 10:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Decorre entre esta sexta-feira e sábado, em formato online o primeiro Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude, com vista incentivar a participação dos jovens na vida das autarquias.

Mais de 90 autarquias vão debater ideias para dinamizar estes órgãos consultivos que estão previstos na lei, mas que em muitos municípios estão inativos.

João Videira, presidente do Conselho Nacional de Juventude explica à TSF que o objetivo é elaborar uma carta com 10 ideias para aproximar os jovens das decisões políticas.

Para João Videira defende que é essencial rever a lei dos Conselhos Municipais de Juventude, que está "muito desatualizada".

Devem ser incluídos, por exemplo, grupos informais de jovens que se organizam em prol de várias causas, defende. "Deve ser dada uma oportunidade a estes jovens de ser auscultados e fazerem a sua participação em sede de Conselho Municipal de Juventude.

Isabel Guedes sabe bem o que é ser jovem nas autarquias. Desde os 21 anos é presidente da junta de freguesia de Eja, em Entre-os-Rios, concelho de Penafiel.

Agora com 24 anos, no final do mandato, a autarca considera que a idade ajudou a "atrair outros jovens" e "dinamizar a freguesia".

Têm de ser os mais novos a cativar a juventude para a política, defende a autarca mais jovem do país, e a quebrar os rótulos de que "as pessoas estão no poder só para se servir" e "é tudo farinha do mesmo saco".

"As coisas não funcionam assim. Estamos aqui para servir os outros, não para nos servir a nós próprios. Temos de ser nós próprios, temos de ser humildes", aponta.

Militante do PSD, Isabel Guedes ganhou a Junta de Freguesia de Eja nas últimas eleições como independente e já decidiu recandidatar-se às próximas eleições "nos mesmos moldes".

O Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude 2021 é coorganizado pelos municípios de Braga e do Porto, o Conselho Nacional de Juventude, a Federação Nacional das Associações Juvenis e o Instituto Português do Desporto e Juventude.