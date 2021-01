JSD apela ao fecho das escolas a partir do 7.º ano

Estudantes com aulas em tempo de pandemia © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Fecho imediato das escolas do terceiro ciclo para cima. É isto que defende a Juventude Social Democrata (JSD), tendo em conta "o momento extraordinário que o país vive com a pandemia de Covid-19 descontrolada".

Para os jovens sociais-democratas, é "preferível a suspensão organizada e planeada das aulas presenciais e o fecho das escolas do que uma possível debandada geral e desorganizada dos alunos das escolas, devendo o Governo proceder de imediato ao ajustamento do calendário letivo para diminuir as perdas na aprendizagem que a suspensão das aulas presencial acarreta, acautelando também os processos de avaliação e as regras de acesso ao Ensino Superior para o próximo ano letivo".

Num comunicado, esta juventude partidária sublinha que é hora de agir pedindo ao Governo para colocar "a saúde pública de alunos, professores e pessoal não-docente à frente de uma teimosia que já ninguém entende no país"

Nessa mesma nota, lê-se que "a JSD defende que este fecho temporário das escolas e das instituições de Ensino Superior não deve desresponsabilizar o Governo no acompanhamento e garantia de aprendizagem dos alunos, nomeadamente dos alunos que vivem em contextos socioeconómicos mais desfavorecidos e dos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem, sendo da maior urgência a aceleração do processo de entrega de computadores e garantir os apoios necessários às famílias e encarregados de educação".

